Día de Acción de Gracias: ¿Qué está abierto y que está cerrado en San Diego?

(NOTICIAS YA).-Gran parte de los edificios y servicios públicos de San Diego estarán cerrados este jueves 25 de noviembre, por el Día de Acción de Gracias.

Todas las oficinas administrativas de San Diego y el condado estarán cerradas, incluyendo las bibliotecas y refugios para animales.

Recolección de basura:

El Vertedero de Miramar y el Centro de Reciclaje de Miramar también estarán cerrados.

Los equipos de emergencia de la Policía de San Diego y los Bomberos y Rescate de San Diego no se ven afectados por los cierres por días festivos. Pero los servicios que no sean de emergencia proporcionados por las mismas agencias no estarán disponibles.

Permisos e inspecciones

