Pareja de ancianos en situación deplorable al ser desalojados de su propia casa en San Ysidro

(NOTICIAS YA).-Una pareja de ancianos de San Ysidro se ganó el cariño y compasión de sus vecinos al ser presuntamente desalojados de su propia casa por una pariente.

La pareja terminó viviendo en una situación muy deplorable en una pequeña casa rodante, en muy malas condiciones, por lo que sus vecinos piden justicia para ellos y que les regresen su casa y sus derechos.

Un grupo de personas gritaban justicia pero esta vez en favor de una anciana de nombre Consuelo quien tuvo un percance con su hijastra el pasado 10 de octubre.

“Estaba agachada, me jalo de atrás y me golpeó, me sacaron sangre molida y aquí me pegó un derrame y con este ojo yo no veo, nomás con este, no veo completamente nada.” Dijo Doña Consuelo Orantes Castro.

A pesar de que su esposo es dueño de la casa, se han visto relegados a vivir en una mini casa rodante de 9 metros cuadrados, algo que los vecinos empezaron a notar.

“Van y me tocan la puerta que quieren ayuda yo corro para acá, no hay un día que yo no vengo a visitarlos a mirarlos.” Comentó María Campos Vecina de Consuelo.

Es que Consuelito y su esposo ya quieren regresar a su casa pero no pueden, ya que la persona que está viviendo dentro de su casa tiene un supuesto contrato.

“El que está viviendo allí no tiene contrato, no sé de dónde sacaría un contrato porque no tienen la firma de él ni mía.” Agregó Consuelo.

El inquilino dijo que le pagaba la renta a Elvira, la hijastra de Consuelo, quien supuestamente desalojo a sus padres, para poder cobrar la renta

Al parecer el esposo de Consuelito firmó un papel a su hija sin conocimiento pleno, ya que tiene 93 años.

Ante la delicada situación de esta pareja, vecinos se unen y planean brindarles ayuda en este Día de Acción de Gracias, con el fin de pasar un momento agradable.