Pareja gana lotería por 3 millones de dólares, es su segundo premio mayor

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Missouri se convirtió en la ganadora de 3 millones de dólares tras jugar la lotería con un boleto para raspar, pero lo más increíble es que no es la primera vez que ganan un premio mayor.

El matrimonio, que pidió no ser identificado, compró el boleto ganador en la tienda de conveniencia Short Stop, en Potosi, mientras recogía alimentos.

Ambos decidieron raspar el boleto dentro de la tienda, cuya cámara de vigilancia los captó recibiendo la sorpresa y celebrando con un fuerte y amoroso abrazo.

“Había lágrimas de alegría por todas partes”, dijo al canal local de Fox la cajera Abi Schrum, quien vendió el rascador y fue testigo del festejo.

Sin duda, ganar 3 millones de dólares fue una gran sorpresa para la pareja. Sin embargo, esa sensación de triunfo no es nueva para ellos.

“¿Cuáles son las probabilidades de ganar dos en una vida?” preguntó Schrum, y al menos esta pareja tiene como respuesta: dos veces.

Hace un par de años, ambos ganaron un premio de lotería de 250.000 dólares, lo que probablemente los animo a seguir jugando.

Aunque el matrimonio pidió no ser identificado, permitió que se difundieran las imágenes de ellos festejando al conocer el premio.

This Washington County, Mo couple is celebrating a winning $3 million scratch off lotto ticket. A few years ago they won a $250k lotto prize. Latest winning ticket sold at Short’s Stop Convenience store near Potosi. pic.twitter.com/mQDww0d5b7

