Voraz incendio envolvió una granja de miel en Orlando

(NOTICIAS YA).- Una granja de miel del condado Orange amaneció en llamas por causas hasta el momento desconocidas. El negocio, que es familiar, se verá afectado por los daños.

LEE: Capturan en un lago a hombre que apuñaló a dos personas tras discusión en residencia de Orlando

Aproximadamente a las 7:00 a.m. de este miércoles, Webb's Honey, ubicada en la 21777 State Road 520 en Orlando desbordaba humo negro por el techo.

Trascendió que a los equipos de rescate se les dificultó extinguir rápidamente el fuego debido a que el hidrante más próximo estaba a una milla del lugar.

NOTICIAS LOCALES: Identifican a motociclista que murió en accidente con auto en Orlando

Luego de controlar el fuego, los bomberos se enfrentaron a "puntos calientes" dentro de la fábrica de miel. Afortunadamente ninguna persona se encontraba en el lugar y nadie resultó herido.

El Departamento de Bomberos del condado Orange está investigando las causas del incendio.

Firefighters remain on scene putting out hot spots in the building. pic.twitter.com/4SYCy9ARHX

— OCFire Rescue (@OCFireRescue) November 24, 2021