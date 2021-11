A pesar del impactante incremento en la inflación la gente del Valle sigue comprando

Los precios siguen subiendo y el aumento en los alimentos a estado mermando la economía de miles de familias, lo que sigue siendo una preocupación para los consumidores.

Durante estas fiestas de grandes celebraciones muchas familias tendrán que recortar sus presupuestos para que les alcance a cubrir todos sus gastos.

La creciente inflación en el país has incrementado de manera muy rápida en los últimos meses, muchos comerciantes han subido los precios de manera excesiva en productos básicos, lo cual se ve reflejado en los aparadores de las tiendas.

Las cifras oficiales indican que la inflación ha crecido en un 6.2% en los últimos meses, una de las tasas más altas que se ha vivido desde hace 30 años.

Los expertos en economía indican que “Todo esto de la cadena de suministro, los salarios, todo lo que está ayudando a incrementar precios en la economía, probablemente no termine hasta los siguientes 18 meses, al no haber los suficientes trabajadores, no hay suficiente transportación o producción, como resultado, hay una demanda alta y poco producto, incluyendo los ingredientes de la cena de gracias” señaló el profesor en economía José Eduardo Olivares.

A pesar de que ahora todo ha subido de precio, mucha gente sigue comprando, pero muchos más están conscientes de la situación y su presupuesto ya no rinde como antes, por lo que optan por ser más austeros en sus compras.

Los expertos dicen que, definitivamente los precios seguirán subiendo ante la fuerte demanda que existe y los problemas de suministro siguen, se pronostica que el año que entra se resienta más por lo que se recomienda a la gente estar preparados.

Los productos donde más se ha impactado el incremento de precios es en la canasta básica, en la gasolina, el mercado de bienes raíces y la producción de autos.

A pesar de esta situación se recomienda no entrar en pánico, lo importante es saber administrar bien su dinero para cualquier imprevisto que desequilibre su economía familiar.

"Según todos los indicios, la amenaza que supone la inflación récord para el pueblo estadounidense no es 'transitoria'; por el contrario, está empeorando", dijo el senador demócrata Joe Manchin, en Twitter.