Estalla incendio de maleza en Santee en medio de peligrosa condición Santa Ana

(NOTICIAS YA).-Los bomberos están trabajando contra reloj para apagar un incendio de maleza cerca de Santee, tras la advertencia de fuertes vientos de Santa Ana y alerta de bandera roja vigentes este jueves en áreas del condado de San Diego.

Se ha emitido una alerta de seguridad pública del Departamento del Sheriff de San Diego de evacuación en el área de Santee cerca de Hill Creek / Rams Gate. Se pide evacuar por Jeremy Street hasta N. Magnolia Avenue hasta Pathways Church en 9638 Carlton Hills Blvd.

If you live in @CityofSantee, there is a brush fire near Mast Blvd. and N. Magnolia Ave. An evacuation warning has been issued for residents living near Ramsgate Drive & Hillcreek Road. The temporary evacuation point is at Pathways Church (9638 Carlton Hills Blvd.). #MagnoliaFire pic.twitter.com/RxMTIT0EwL

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) November 25, 2021