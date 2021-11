Más de 5 mil residentes de San Diego sin electricidad ante alerta de vientos Santa Ana

(NOTICIAS YA).-Miles de hogares están sin electricidad desde está mañana del Día de Acción de Gracias en el condado de San Diego, tras una advertencia de fuertes vientos de Santa Ana y posibles incendios.

Estalla incendio de maleza en Santee en medio de peligrosa condición Santa Ana

Los vientos de Santa Ana provocaron la advertencia de vientos fuertes, que permanece vigente desde las 4 a.m. del jueves hasta las 6 p.m. el viernes para las montañas y valles del condado con baja humedad y posibles ráfagas de viento entre 40 y 50 mph.

Más de 5,300 clientes de SDG&E en todo el condado de San Diego se quedaron sin electricidad a las 8:15 a.m., con cortes que afectaron las zonas de Alpine, Boulevard, Reserva Campo, Reserva Cuyapaipe, Descanso, Jamul, Reserva La Jolla, Pala, Reserva Pauma, Valle Pauma, Reserva Potrero y Viejas.

Community Resource Centers in Descanso & Potrero are now open and the Valley Center CRC will open at noon to support residents affected by power outages due to Public Safety Power Shutoffs. For locations, visit https://t.co/ttkBELaOaM. CDC safety guidelines will be adhered. pic.twitter.com/qzXHg8JZJz

— SDG&E (@SDGE) November 25, 2021