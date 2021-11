Regresa Comic-Con a San Diego en Edición Especial este fin de semana

(NOTICIAS YA).-El famoso Comic-Con regresa este fin de semana de Acción de Gracias en Edición Especial al Centro de Convenciones de San Diego.

Todavía hay pases disponibles para el evento de tres días, que se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre en el Gaslamp Quarter a una pequeña escala que las convenciones anteriores.

El horario del evento es:

Debido a que Comic-Con no pudo llevarse a cabo en persona durante los últimos dos años, las personas que compraron sus pases para Comic-Con 2020 tienen tres opciones:

Para aquellos que quieran transferir el pase a Comic-Con 2022, no se requiere ninguna acción ya que las transferencias ocurrieron automáticamente.

Para ver la lista completa de los invitados especiales, da clic aquí.

Estos son los requisitos establecidos para los asistentes:

Los asistentes que fueron vacunados en California pueden obtener un registro de vacunación digital COVID-19 gratis en myvaccinerecord.cdph.ca.gov para presentarlo en el evento.

It's beginning to look a lot like. . . @Comic_Con Special Edition!

11/26-28 #CCSE 💥 pic.twitter.com/ZEyKkBOyoc

— San Diego Convention Center (@SDConventionCtr) November 22, 2021