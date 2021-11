¡Cuidado con las ofertas de trabajo en internet, los estafadores pueden robarle su información personal!

(NOTICIAS YA).- Mientras más empresas continúan batallando para contratar a más personal, los estafadores están aprovechando el momento para publicar avisos de oportunidades laborales falsos. Su principal meta sería robar la información personal de los interesados.

De acuerdo a un reporte de la compañía Javelin, en 2020 unos 49 millones de estadounidenses cayeron víctimas de robo de identidad. En total, perdieron 56 millones de dólares.

FTC releases 2021 Do Not Call Registry Data Book; reports registrations and consumer complaints both increased in FY 2021: https://t.co/s0CHAD7Gfv pic.twitter.com/r4CNTWSHEo

— FTC (@FTC) November 23, 2021