Vientos peligrosos se hacen presentes en el área del DMV, se activa alerta de hipotermia

(NOTICIAS YA).- Desde la mañana de este viernes se han sentido fuertes vientos y éstos continuarán al menos hasta la una de la tarde, por lo que se hace un llamado a las personas a evitar zonas boscosas de ser necesario.

Dentro de un comunicado de Accuweather para nuestra región se dijo:

Las ráfagas de vientos del noroeste de hasta 45 millas por hora serán posibles durante esta tarde y pueden provocar daños esporádicos en árboles y líneas eléctricas. Permanezca alerta si viaja por áreas boscosas y evítelas si es posible.

El Condado de Montgomery activó la alerta de Hipotermia

La alerta está activa para todo el viernes hasta el sábado al menos hasta las 8 de la mañana.

A Hypothermia Alert has been issued for Montgomery County beginning 8:00 AM on Friday 11/26 through at least 8:00 AM Saturday, 11/27.

A Hypothermia Alert is issued when temperatures and/or wind chill are expected to be at or below 32 degrees. https://t.co/qNeMpvOlJD pic.twitter.com/gRZdRoLMzY

— MC Emergency Mgmt (@ReadyMontgomery) November 26, 2021