Alemania y Reino Unido reportan los primeros casos de variante ómicron

(NOTICIAS YA).-Dos casos de la variante ómicron de coronavirus se confirmaron este sábado en Reino Unido, y otros dos casos fueron reportados en Alemania.

El secretario de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, tuiteó que los dos casos estaban vinculados y que había una conexión con los viajes al sur de África. “Estas personas están en aislamiento en sus hogares mientras se realizan más pruebas y rastreo de contactos”, agregó.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa.

These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021