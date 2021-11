Covid-19: variante ómicron enciende las alarmas a nivel mundial

(NOTICIAS YA).-La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes por la noche que la evidencia preliminar sugiere que la variante ómicron, identificada por primera vez en Sudáfrica, podría representar un mayor riesgo de contagio y reinfección a Covid-19, además agregó que algunas de las mutaciones detectadas en la variante eran preocupantes.

Hasta ahora, la variante se ha encontrado también en Botswana, Hong Kong, Israel, Bélgica, Alemania y el Reino Unido.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades dijo este viernes que existe un muy alto riesgo de que la nueva variante se propague en Europa.

Autoridades sanitarias holandesas están atendiendo a 61 personas que viajaron desde Sudáfrica y dieron positivo por covid-19 este viernes, están infectadas con la nueva y potencialmente más transmisible variante del coronavirus conocida como ómicron, por lo que fueron aisladas en un hotel cerca del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam.

El presidente Biden anunció que impondrá restricciones de viaje a Sudáfrica y otras siete naciones africanas a partir de este lunes 29 de noviembre, Botswana, Lesotho, Zimbawe, Namibia, Eswatini, Mozambique y Malawi.

Se trata de una medida precautoria, aconsejado por el Dr. Anthony Fauci y oficiales del CDC.

El propio Dr. Fauci mencionó que tomará tiempo poder detectar esta nueva variante de manera más eficaz.

El primer caso registrado es del 9 de noviembre en Sudáfrica, desde esa fecha se han detectado múltiples pacientes infectados con la variante ómicron en el país.

Hasta el momento no se ha encontrado ningún indicio de que la variante haya llegado a los Estados Unidos, pero las autoridades ya se preparan para su inminente llegada.

"No me sorprendería que ya estuviera aquí, no la hemos detectado aún, pero cuando tienes un virus como este, con pacientes infectados que han estado viajando, es inevitable que se propague", dijo Fauci a NBC este sábado.

Mientras tanto autoridades sudafricanas se mostraron en contra de las restricciones de viaje impuestas a su país.

"A lo largo de la pandemia hemos sido testigos de que imponer restricciones a los viajeros de países donde se descubre una nueva variante del Covid-19, no ha traído mejoras sustanciales".

Científicos a nivel mundial han aplaudido la pronta respuesta del sistema de salud sudafricano tras descubrir esta nueva variante en la provincia de Gauteng.