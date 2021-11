La Vicepresidenta Kamala Harris habló sobre la variante ómicron

(NOTICIAS YA).-Este sábado la vicepresidenta Kamala Harris atendió brevemente a los medios, luego de que el gobierno encabezado por Joe Biden anunciara restricciones de viaje para 8 naciones africanas.

Sin ningún caso de la nueva variante aún en Estados Unidos, la vicepresidenta fue clara al pedirle a la población que se vacune.

"Sí, me han puesto al tanto de la situación. El presidente ha dicho que tomaremos todas las precauciones necesarias y eso estamos haciendo", afirmó.

"No puedo dejar de recalcar la importancia de completar el esquema de vacunación y ponerse la dosis de refuerzo, no puedo dejar de recalcar la importancia de vacunarse para quienes todavía no lo han hecho", añadió.