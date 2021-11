Fallece de cáncer Virgil Abloh, aclamado diseñador y director artístico de Louis Vuitton

(NOTICIAS YA).-

El director artístico de Louis Vuitton y fundador de Off-White, Virgil Abloh de 41 años, falleció el domingo por causa de un cáncer, anunció el consorcio de marcas de lujo, LVMH.

"LVMH, Louis Vuitton y Off White están devastados por anunciar el fallecimiento de Virgil Abloh el domingo 28 de noviembre de cáncer, contra el que había luchado en privado durante varios años", se puede leer en la publicación.

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu

— LVMH (@LVMH) November 28, 2021