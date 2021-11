Aprueban mandato de vacuna COVID-19 para los trabajadores de San Diego

(NOTICIAS YA).-Los líderes de la ciudad aprobaron un mandato de emergencia el lunes que requiere que los trabajadores de la ciudad de San Diego estén completamente vacunados contra el coronavirus.

El Concejo Municipal de San Diego votó 8-1 para aprobar el mandato de emergencia, que entrará en vigencia el miércoles para los empleados y el 3 de enero para todos los contratistas de la ciudad. Los datos presentados antes de la votación mostraron que el 80.6% de los trabajadores de la ciudad ya están completamente vacunados.

Fecha límite para mandato de vacuna COVID-19 en trabajadores de San Diego

Simply put, the proposed vaccine mandate for City employees is an issue of public safety for both the community and employees. It is also a necessary step in order for the City to be able to efficiently provide the municipal services our residents expect. ⬇️

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) November 29, 2021