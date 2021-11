DeSantis anuncia millonaria propuesta que aumentaría sueldos de agentes del orden en Florida

(NOTICIAS YA).- Este lunes el gobernador Ron DeSantis, informó durante una conferencia de prensa en una sede de Patrullas de Carreteras en Orlando su propuesta para incrementar los salarios de los agentes del orden de Florida, así como entregar bonificaciones a los socorristas y a quienes sean reclutados en las fuerzas del orden tanto locales como estatales.

DeSantis planteó otorgar $400 millones para que los bomberos de riesgo especial, los agentes del orden y los oficiales penitenciarios perciban un alza en sus sueldos.

Asimismo, los socorristas como bomberos, paramédicos, técnicos médicos de emergencia (EMT) y agentes del orden de Florida recibirían un bono de $1,000 por segundo año consecutivo.

Sin embargo, esta propuesta se debatirá durante la próxima Sesión Legislativa de Florida en 2022 donde se someterá a aprobación.

Es importante recordar que el pasado mes de agosto DeSantis expuso estos aumentos y bonos para las fuerzas del orden del estado, aunado a programas de becas académicas y soporte para reubicación fuera de Florida.

Live: Governor DeSantis is in Orlando announcing our plan to provide bonuses and salary increases for state and local law enforcement officers. https://t.co/7LG6viY8s9

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 29, 2021