Autoridades del Valle indican que la vacuna no tendrán el mismo efecto contra Ómicron

Ante la inminente existencia de la nueva variante del COVID 19 denominada como OMNICRON las autoridades indican que las vacunas no tendrán el mismo efecto para protegerse contra esta nueva cepa.

El Dr. Francis Collins Director del Instituto Nacional de Salud expresó “Los datos de Pfizer que generó en sus ensayos clínicos de Paxlovid mostró un 89% de eficacia de mantener a las personas fuera del hospital, si se tomaron esta pastilla de 3 a cinco días de sus primeros síntomas, ¿funcionará para Ómicron? no sabemos aún, pero si miras a la secuencia genoma de Ómicron, parece que el blanco de esta droga que es el ‘Protease” así que hay razón para creer que su funcionaría para combatirlo, pero es solo especulación por ahora”

Las autoridades de salud también indicaron que tal parece que esta variación del COVID 19 parece tener alta resistencia a los conocidos tratamientos monoclonales y anticuerpos, así como a las vacunas existentes.

Mónica Bentacourt García Directora Científica de Investigaciones de Trauma con DHR Health dijo “En dado caso que los tratamientos no funcionen muy bien, nosotros tenemos la tecnología para modificar los anticuerpos monoclonales para la nueva variante. Ahorita no sabemos si es resistente o no, nosotros pensamos que aún la vacuna será eficaz contra esta variante, pero entre 7 a 15 días vamos a saber, ahorita los tratamientos son los mismos”.