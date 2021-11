Llegó el frío y las autoridades recomiendan tener precauciones con las calefacciones en casa

Los expertos en medicina dicen que el monóxido de carbono (CO) es un gas que no tiene olor ni color y es altamente peligroso, puede causar inmediatamente la muerte. Este gas se produce en los automóviles, candelabros, sistemas de calefacción, lámparas portátiles o faroles, estufas (cocinas) de gas, generadores portátiles, o la quema de carbón o madera. Las personas y los animales que estén en estos espacios donde se acumula este gas, pueden intoxicarse y morir al inhalar el CO.

El monóxido de carbono que viene de estos humos puede acumularse en lugares que no tienen una buena ventilación. Las personas pueden envenenarse al respirarlos. Se sabe que las personas que están dormidas y respiran CO o se intoxican pueden morir de envenenamiento antes de presentar síntomas.

Síntomas más comunes de envenenamiento por monóxido de carbono

Confusión

Debilidad

Dolor de cabeza

Dolor en el pecho

Mareos

Náusea

Vómitos

Los CDC Indican que la intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse.

Cuando llega el invierno los sistemas de calefacción de las casas funcionan durante horas y esto aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono (CO).

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades señalan que cada año, al menos 430 personas mueren en los Estados Unidos por intoxicación accidental por CO. Alrededor de 50 000 personas van a la sala de emergencias cada año en los EE. UU. debido a intoxicaciones accidentales con CO.

Hay medidas que puede tomar para protegerse y proteger a su hogar de las intoxicaciones por CO.

Consejos para prevenir la intoxicación por CO

Revise o cambie las pilas en su detector de CO cada seis meses.

Haga que todos los años un técnico calificado le dé mantenimiento a su sistema de calefacción, al calentador de agua y a cualquier otro aparato que funcione con gas, petróleo o carbón.

Mantenga las rejillas y los conductos de ventilación libres de desechos.

Nunca deje en marcha el motor de un vehículo estacionado en un lugar cerrado como, por ejemplo, un garaje.

Nunca use una parrilla a carbón o de tipo hibachi, un farol o una estufa (cocina) portátil (de las que se usan para acampar) dentro de la casa, tienda de campaña (carpa) o casa rodante.

Nunca haga funcionar un generador, una máquina de lavar a presión ni cualquier motor que funcione con gasolina dentro de un sótano, garaje u otra estructura cerrada, incluso si las puertas o ventanas están abiertas.

Si sospecha que ha habido una intoxicación por CO, llame al 911 o a un profesional de atención médica de inmediato.

Las autoridades locales advierten sobre el uso de este tipo de generadores para evitar algún accidente. El Departamento de Bomberos recomienda usar estos generadores afuera, debido al riesgo de envenenamiento.