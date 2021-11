Twitter confirma que el CEO Jack Dorsey deja su cargo, con efecto inmediato

(NOTICIAS YA).-Jack Dorsey, cofundador y rostro público de Twitter, dejará su cargo de director ejecutivo, con efecto inmediato, anunció la compañía el lunes.

Pero Dorsey, de 45 años, seguirá siendo miembro del consejo de administración de la plataforma de medios sociales, según ha anunciado la compañía este lunes en un comunicado, de acuerdo información de CNN.

El príncipe Harry dice que advirtió a jefe de Twitter antes de asalto al Capitolio

En una nota interna, compartida en su cuenta de Twitter, Dorsey dijo: "He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está preparada para dejar atrás a sus fundadores", dijo.

Continuó: "Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y la reconozco. Fue difícil para mí, por supuesto. Me encanta este servicio y compañía ... y a todos ustedes. Estoy muy triste ... pero muy feliz. No hay muchas empresas que lleguen a este nivel. Y no hay muchos fundadores que elijan su empresa por encima de su propio ego. demuestre que este fue el movimiento correcto ".

Dorsey será sucedido por Parag Agrawal, director de tecnología de Twitter.

"Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda. Su trabajo en los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar", dijo Dorsey en un comunicado.

Mark Zuckerberg: ¿ Qué es y cómo funciona el metaverso?

La partida se produce seis años después de que Dorsey regresara al cargo de director ejecutivo para ayudar a cambiar el negocio de la red social. Durante el mandato de Dorsey, Twitter logró la rentabilidad, publicó su primer trimestre de US$ 1.000 millones y comenzó a probar y lanzar una amplia gama de funciones para atraer a los usuarios. Pero Twitter, al igual que sus pares, también ha tenido que enfrentar el desafío de la moderación del contenido, así como el creciente escrutinio de los legisladores y el público.

CNBC fue el primero en informar la partida prevista de Dorsey el lunes.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Las acciones de Twitter subieron hasta un 10% en las operaciones previas al mercado el lunes después del informe, antes de ceder algunas de esas ganancias.

Dorsey ha tenido que superar esos desafíos mientras divide su tiempo en Twitter con el cargo de director ejecutivo de Square, la empresa de pagos que también cofundó. Este verano, Dorsey sugirió que podría estar dispuesto a dejar Twitter y Square para trabajar en iniciativas relacionadas con bitcoin, añadió el medio de noticias.

7 tips para no quedarte incomunicado ante un apagón masivo de redes sociales

Tan recientemente como el año pasado, Dorsey enfrentó un desafío de inversionista del fondo de cobertura activista Elliott Management presionando por cambios, incluido posiblemente reemplazarlo. Dorsey finalmente sobrevivió.

Los informes sobre la inminente partida de Dorsey se producen 15 años después de que ayudó a lanzar la empresa de mensajería corta. Dorsey marcó el momento con el primer tweet de la plataforma: "simplemente configurando mi twttr".

Dorsey se convirtió por primera vez en CEO de Twitter en 2007, pero se vio obligada a dejar el cargo al año siguiente. Regresó como CEO en 2015.