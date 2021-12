¿Cancelaran su visa si se vacuno en El Paso? CBP responde

(NOTICIAS YA).- Ese tipo de videos erróneos circulan en diferentes plataformas sociales y han generado temor entre juarenses que recibieron una vacuna contra el COVID-19 en El Paso. Hoy son las mismas autoridades de aduanas y protección fronteriza quienes desmienten dicha información.

“Actualmente cualquier individuo que ha sido vacunado con una de las vacunas autorizadas y que tiene un documento para entrar puede ingresar a los Estados Unidos. Y esa vacuna pueden obtener la básicamente donde sea.”Roger Myers - portavoz de CBP.

La falsa información asegura que el gobierno estadounidense pudiera usar el argumento de “carga publica”.

“La confusión se genera en el hecho de qué la vacuna es gratis entonces piensan que hacer una vacuna gratis extranjero eso le costó al país y puede ser interpretado como una carga pública pero hay excepciones en caso de una emergencia y sabemos que la pandemia es una emergencia nacional.” Asegura David Haro, abogado se inmigración."

Por lo cual es sumamente importante que preste atención a donde usted obtiene su información no todo lo que ven la redes sociales es verídico. Si tiene una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos no le permitirá ingresar al país si no está completamente vacunado.

Por Dalinda García.