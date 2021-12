Dictan sentencia contra Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán

(NOTICIAS YA).- Una corte federal de Washington, D.C. sentenció a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a tres años de cárcel. Una condena por debajo de lo esperado por incluso su equipo legal.

Ante los cargos federales que enfrentaba coronel, uno de los cuales pudiera haber sido cadena perpetua, su defensa logró procurar una sentencia de 36 meses. Resultado catalogado por el abogado constitucionalista Ángel Leal, como favorable.

“En realidad creo que la sentencia de hoy es un resultado de dos cosas. Primero la ley de justicia válvula de escape: primera ofensa, delito de droga que no involucra violencia y tampoco involucra el uso de armas de fuego. Por lo tanto ella califica bajo esta ley y es una ley que le permite a los jueces federales bajar de lo que pudiera ser la sentencia mínima mandatoria para cualquiera de estos cargos que ella enfrentaba”, explicó Leal.

Previamente a su sentencia, Coronel pidió clemencia ante el juez del distrito, Rudolph Contreras, expresando remordimiento por cualquier daño que le habría provocado a los ciudadanos de este país y pido que se tomara en cuenta la situación que enfrentarían sus hijas, ante la posibilidad de no contar con ambos padres.

“La declaración de ella el día de hoy en la corte, generalmente los jueces quieren escuchar que la persona acepte responsabilidad por sus acciones, remordimiento no por la consecuencia penal sino por la naturaleza moral de sus acciones, es decir remordimiento porque entienden que sus acciones ocasionaron daño a la sociedad y rehabilitación”, agregó Leal.

Por su parte el equipo legal de Coronel, buscó minimizar a lo largo del caso la participación de la acusada en cualquier actividad delictiva. Estrategia que logró una sentencia de 36 meses y 4 años bajo libertad condicional. Al salir de la corte uno de los abogados de la defensa, Jeffrey Lichtman, se expresó ante este resultado.

“El juez sintió que ella merecía un poco más, yo no pedí un número específico, eso se lo deje a la sabiduría de la corte. Ella recibió una sentencia de 36 meses, esto ya se acabó, irá de vuelta con sus hijos, ha sido un placer”, comentó Lichtman.

Al ser cuestionado si teme por la seguridad de Coronel ante las supuestas declaraciones de que ella cooperó con las autoridades, Lichtman respondió lo siguiente:

“Ustedes saben lo que fue filtrado, saben lo que fue presentado, era ridículo y como he estado diciendo desde el comienzo, sus lineamientos eran tan bajos que no había la necesidad de cooperar y no pudo haber sido más claro, no se que mas necesitan, pueden creerlo o no, ese depende de ustedes, eso está para el público. Ella saldrá de la cárcel en 18 meses.. Vaya con dios”, concluyó.

Al finalizar la audiencia, el juez Contreras le dijo a Coronel que espera que esta pueda criar a sus hijas gemelas en un ambiente diferente al que ha experimentado.