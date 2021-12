¿Dónde está el invierno? Patrón inusual de clima envuelve gran parte de EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Un patrón inusual de clima envuelve gran parte del oeste y centro de Estados Unidos, advierten meteorólogos.

Noviembre suele tener un desfile de tormentas en todo el territorio, normalmente, pero el cambio de estación parece retrasada este año. Y aunque ya casi es diciembre, la atmósfera se parece más a octubre; ya que una cúpula de calor anómalo envuelve gran parte de los 48 estados, según la publicación de Washington Post.

La mayoría de las regiones occidental y centrales del país experimentarán temperaturas de alrededor de 10 a 15 ºC por encima de lo normal y durante un período prolongado.

Si bien es probable que breves pulsos de aire frío se extiendan por todo el país durante las próximas dos semanas, hay pocas señales de frío profundo y sostenido hasta mediados de diciembre.

"Actualmente, EE. UU. está experimentando una # sequía de nieve, pero GFS continúa pronosticando que la próxima semana presenta la primera amenaza generalizada de # nevadas de la temporada", tuiteó Judah Cohen, director de pronóstico estacional de Atmospheric and Environmental Research.

Si bien se prevén tiempos cálidos en las próximas semanas, las temperaturas podrían bajar eventualmente, si alta presión se rompe.

La pregunta es si ocurrirá y cuándo, expresó el experto.

Pero, ¿dónde quedó el invierno? ¿Cuál es la razón de las temperaturas cálidas?

Cohen explica que el calor es un proceso atmosférico de reacción en cadena y que comienza en el Pacífico Norte. Dijo que la alta presión atmosférica favorece a un empujón en la corriente de aire, al este entre Alaska y Hawai, lo que mantendrá a gran parte de Estados Unidos bajo ese flujo.

También señaló que la caída persistente del aire desde una cadena montañosa, en este caso las Montañas Rocosas, serán un factor para el clima cálido. El aire se comprime y calienta por el aumento de la presión atmosférica cerca del nivel del mar, lo que resulta en mayores temperaturas, detalló.

"Si eres un entusiasta del #clima invernal en el norte de Europa, el este de Asia y el este de los EE. UU., un gráfico de altura geopotencial de casquete polar azul no es lo que quieres ver en el precipicio del invierno. #Polarvortex fuerte, AO positivo y #frío # Ártico favorecen fuertemente el clima # templado expansivo", escribió en Twitter.

Citando medio de noticias, esto es lo que se espera del patrón inusual de clima:

Parte del aire templado podrá colarse en el este especialmente hacia la segunda semana de diciembre.

La mayor parte de las tormentas está bordeando áreas muy al norte, como el estado de Washington noroeste, los Grandes Lagos y, ocasionalmente, el noreste.

Hacia el sur y el suroeste, es inusualmente suave y el patrón muestra pocas señales de cambio.

En la segunda semana de diciembre, el Centro de Predicción del Clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica prevé que prácticamente todo el país, excepto Alaska, se mantenga cerca o por encima del promedio con respecto a las temperaturas.

Las área que no sentirán calor son el noreste y Nueva Inglaterra, donde el flujo persistente del norte mantiene a raya el calor.

El lunes, las temperaturas subieron temprano en Intermountain West, Front Range y Great Plains.

Boulder, Colorado, alcanzó los 70 grados.

El promedio alto de Denver para fines de noviembre es de 48 grados. Aunque aún tiene que ver nieve este otoño.

Mile High City podría subir a los 70 los lunes, miércoles y jueves.

En Oklahoma City, la temperatura se situó en 64 grados. La capital de Sooner State también debería alcanzar un pico cerca o por encima de los 70 grados todos los días hasta el final de la semana.

Para el miércoles, las temperaturas de 60 grados deberían llegar hasta la frontera con Canadá.

Se espera que Billings, Montana, llegue a 67 el miércoles y 66 el jueves.

Dallas se acercará a los 80 grados el viernes, unos 19 grados por encima de lo normal cuando llegue diciembre.

"Nuestro pronóstico de algunas nevadas de los conjuntos canadienses se generó a última hora de hoy, pero vale la pena compartirlo ya que se ve muy diferente, mucho menos de Estados Unidos en riesgo de nieve, pero una buena noticia para mí está enfocado en Nueva Inglaterra", replicó en su más reciente tuit.

Continuó: "Aún así, estoy sorprendido por la diferencia de modelo, ¡ay!"