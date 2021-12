Expertos de la FDA recomiendan autorizar "Molnupiravir" para tratar el Covid-19

Los miembros del Comité Asesor de Medicamentos Antimicrobianos de la agencia votaron 13 a 10 a favor del tratamiento, llamado molnupiravir, para ser recetado a adultos con covid-19 de leve a moderado, y que están en riesgo de enfermedad grave u hospitalización.

La recomendación del grupo se produjo después de horas de debate sobre los modestos beneficios del fármaco y los potenciales problemas que podría traer.

Los expertos que respaldan el tratamiento enfatizaron que no debe ser utilizado por ninguna persona embarazada y pidieron a la FDA que recomiende precauciones adicionales antes de recetar el medicamento, incluidas las pruebas de embarazo para mujeres en edad fértil.

La votación respaldó específicamente el medicamento para adultos con COVID-19 leve a moderado que enfrentan mayores riesgos, incluídas las personas mayores y aquellas con afecciones como obesidad y asma.

La mayoría de los expertos también dijeron que el medicamento no debe usarse en pacientes vacunados, ya que no formaron parte del estudio y no se ha demostrado que sean beneficiados con el medicamento.