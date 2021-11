Grecia impone 'multa mensual de 100 euros' para mayores de 60 no vacunados

(NOTICIAS YA).-El gobierno de Grecia anunció este martes que las vacunas contra el Covid-19 serán obligatorias para las personas de la tercera edad y habrá multas mensuales para quien se niegue a hacerlo.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, dijo que las vacunas serían obligatorias para todos los ciudadanos mayores de 60 años y que aquellos que no reservaron una primera vacuna antes de enero 16, enfrentarían multas, de acuerdo con información de The New York Times.

Pero la multa no será de una sola exhibición.

Quienes se nieguen a vacunarse, se enfrentarán a una multa mensual de 100 euros, alrededor de US$114, por cada mes que no se vacunen, advirtió Mitsotakis.

“No es un castigo. Yo diría que es una tasa sanitaria”, expresó el ministro.

La política fue descrita como "un acto de justicia para los vacunados" y se informó que, los fondos recaudados por las multas, sean entregados a los hospitales griegos que luchan contra la pandemia, añadió el medio de noticias.

Recientemente, el gobierno había prohibido a los ciudadanos adultos no vacunados la entrada a cines, teatros, museos o gimnasios, con o sin prueba. El acceso a los servicios públicos, bancos y tiendas sin una prueba negativa ya estaba restringido para los no vacunados.

La medida se produjo cuando las autoridades sanitarias griegas intentan frenar un aumento en los casos y muertes por coronavirus, mientras se preparan para el posible efecto de la variante Omicron, dijo la fuente.

Según la Universidad Johns Hopkins, Grecia tiene un promedio de más de 6.400 casos nuevos por día, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. Y alrededor de 500.000 personas mayores aún no se han vacunado, condenó Mitsotakis en una reunión del gabinete.

Ante la preocupación de la nueva variante ómicron, el ministro dijo que pondrán a disposición más kits de prueba gratuitos durante los próximos dos meses y recordó que aquellos que no cumplan con el plazo para vacunarse, enfrentarán las multas.

Citando a CNN, otros países están comenzando a considerar medidas igualmente drásticas para persuadir a más personas de que se vacunen:

Austria. A principios de este mes, Austria dio un paso antes impensable para una democracia occidental: anunció que las vacunas de covid-19 serían obligatorias para toda su población.

A principios de este mes, Austria dio un paso antes impensable para una democracia occidental: anunció que las vacunas de covid-19 serían obligatorias para toda su población. Alemania. A medida que aumentan los casos, el ministro de Salud del país advirtió que para el final del invierno, "casi todos en Alemania probablemente estarán vacunados, recuperados o muertos". Desde el miércoles, una nueva ley exige que todos los trabajadores proporcionen prueba de vacunación, recuperación o una prueba negativa; aquellos que no cumplan no podrán ingresar a su oficina y podrían quedar sin paga. Y Olaf Scholz, el canciller entrante de Alemania, dijo que la nueva coalición consideraría las vacunas obligatorias porque "la vacunación es la salida de esta pandemia".

La República Checa, que está experimentando su mayor número de casos de la pandemia, también está endureciendo los requisitos en líneas similares.

Estados Unidos, el contraejemplo

Hay contraejemplos en los que la efectividad de los mandatos ha sido menos clara.

En Estados Unidos, las reglas de vacunación para trabajadores federales, miembros del ejército y personas que trabajan en entornos de atención médica han contribuido de alguna manera a aumentar la aceptación entre esos grupos, pero es difícil decir si han tenido un impacto significativo sobre la población en general, dice Hale.

La administración de Biden también ha intentado exigir que las empresas privadas que emplean a más de 100 personas estén completamente vacunadas o se sometan a pruebas periódicas, pero la medida está atada en los tribunales.

Pero a medida que los países apuntan a usar los confinamientos de manera más juiciosa, o evitarlos por completo, Hale cree que seguiremos viendo a más líderes avanzar hacia los mandatos.

¿Funcionan los mandatos?

Thomas Hale, quien ha estado recopilando las respuestas políticas de los países como parte del Rastreador de Respuestas del Gobierno al Covid-19 dirigido por la Escuela de Gobierno Blavatnik en Oxford, dijo que de los más de 180 países que rastrea algunos se destacaron por tener mandatos efectivos: Francia, Israel, China y Brasil.

"Creo que [los mandatos] funcionan. Creo que motivan especialmente a las personas que no son adversas a las vacunas, pero que son un poco vagas sobre las vacunas, un poco indecisas. Y en algunos países, esa es una gran parte de la población", dijo Hale, señalando a Francia.

"Pero si te enfrentas a personas que realmente están en contra de la vacunación, entonces no me queda tan claro que esas medidas eliminarán esa barrera".

Eliza Mackintosh escribió e informó. Jo Shelley y Salma Abdelaziz en Viena, Nina Avramova, Stephanie Halasz, Sarah Dean y Chris Liakos en Londres e Inke Kappeler en Berlín contribuyeron a este informe.