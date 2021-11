Investigan a presunto acosador de Volusia que intentó secuestrar una niña en 2017

(NOTICIAS YA).- La policía pide colaboración del público mientras investigan a un sospechoso de acoso que había sido arrestado por intentar secuestrar a una menor en el año 2017.

SE BUSCA: Autoridades piden ayuda para localizar a adolescente de Florida

Este lunes las autoridades recibieron el reporte de una mujer de 25 años que aseguró que un hombre la había seguido en un Dodge Caliber color plateado mientras ella corría en DeBary.

Según la víctima, cerca de las 7:30 a.m. estaba corriendo entre la Community Drive y la South Shell Road cuando el automóvil la pasó en dos oportunidades, siendo una de ellas muy cerca por la parte de atrás y en contravía.

Acusados de robar más de $935,000 a Walmart y otras empresas en Florida

La mujer pudo grabar un video con su teléfono donde se aprecia la placa del auto, la cual corresponde a Jonathan Buchanan, de 31 años.

Afortunadamente, la víctima lo mordió y pudo escapar.

DeSantis anuncia millonaria propuesta que aumentaría sueldos de agentes del orden en Florida

Sin embargo, Buchanan, fue detenido la mañana de este martes luego de una parada de tráfico por no haber actualizado su dirección y violar su libertad condicional, ya que está registrado con residencia en el sur de Daytona cuando ahora reside en DeBary.

Al coincidir la placa del auto junto a la descripción del hombre que presuntamente acosó a una mujer este lunes en DeBary con Buchanan, la Oficina del Alguacil del condado Volusia pide la colaboración del público para reportar cualquier información sobre este caso u otros posibles casos que involucren a Buchanan ante el teléfono 386-668-3830.

Sheriff’s detectives are asking for the public’s help in an investigation into reports of stalking activity in @CityofDeBaryFL involving a suspect with a prior conviction in an attempted kidnapping of a 16-year-old girl. More details at:https://t.co/1a44yh1xpb pic.twitter.com/9zSkP2EH6U

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) November 30, 2021