Jueces están escépticos ante argumentos de Trump para retener documentos

(NOTICIAS YA).- Los tres jueces del panel de apelaciones que están escuchando este martes el caso del expresidente Donald Trump, quien busca bloquear la publicación de sus documentos del 6 de enero, señalaron que tenían escepticismo sobre los argumentos que su abogado estaba presentando.

“Todo esto se reduce a quién decide. ¿Quién decide cuándo es lo mejor para Estados Unidos revelar los registros presidenciales? ¿Es el actual ocupante de la Casa Blanca o el anterior?”, dijo la jueza Ketanji Brown Jackson de la Corte de Apelaciones del Circuito de DC.

“No nos limitamos a lanzar una moneda... ¿Qué prueba se supone que debemos usar?”, dijo por su parte el juez Robert Wilkins a un abogado que representaba a la Cámara.

Es probable que los argumentos sean una batalla cuesta arriba para el expresidente. La administración de Biden y la Cámara de Representantes están alineados en su contra al querer transparencia sobre las comunicaciones en el ala oeste mientras Trump buscaba anular el resultado de las elecciones de 2020 y sus partidarios allanaban el Capitolio. Trump ya perdió su primera ronda en la corte.

LEE: Gobierno bloquea solicitud de Trump que buscaba ocultar documentos

Sin embargo, al plantear preguntas importantes y sin resolver sobre el poder de los expresidentes para controlar la información de su tiempo en el cargo, el caso parece estar en camino a la Corte Suprema.

Trump ha argumentado que debería poder hacer valer el “privilegio ejecutivo” sobre documentos como los registros de llamadas y las notas escritas a mano de sus principales asesores. La administración de Biden se ha negado a mantener la confidencialidad de los documentos de la Casa Blanca relacionados con el 6 de enero.

“Los tres poderes del gobierno han reconocido que existe el derecho de los expresidentes a poder impugnar la designación en la publicación de registros presidenciales”, argumentó Jesse Binnall, abogado de Trump.

La jueza Patricia Millett, otra miembro del panel, dijo que no veía que el caso se tratara del contenido de los documentos que Trump busca bloquear, sino de qué hacer cuando hay una disputa entre el actual y el expresidente sobre la publicación de los registros.

LEE: El príncipe Harry dice que advirtió a jefe de Twitter antes de asalto al Capitolio

La jueza Tanya Chutkan del Tribunal de Distrito de DC criticó previamente todos los argumentos de Trump en el caso. “Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, escribió en su opinión a principios de este mes. El privilegio presidencial “existe para el beneficio de la República, no para cualquier individuo”, escribió también Chutkan.

Los Archivos Nacionales debían comenzar a entregar los registros este mes al Congreso, pero la demanda de Trump lo frenó, entorpeciendo partes de la investigación del comité de la Cámara. Trump también advirtió a la corte de apelaciones en cuanto a no darle demasiado poder al Congreso.

La Cámara dijo que necesita las más de 700 páginas de registros en disputa de la Casa Blanca de Trump, provenientes de asesores cercanos como el entonces jefe de gabinete Mark Meadows y la secretaria de prensa Kayleigh McEnany. La administración Biden respalda la necesidad de que la Cámara conozca cuanto sea posible acerca de Trump y su vínculo con la insurrección.

LEE: Trump respalda a insurrectos del Capitolio antes de mitin que los apoya

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC podría fallar rápidamente. El panel de jueces, conformado por Millett, Wilkins y Jackson, fue nombrado por los demócratas y actuó rápidamente para programar la discusión del caso, presentándolo solo tres semanas después de la sentencia de Chutkan.

Jackson ya se ha destacado por oponerse a los argumentos de Trump respecto al privilegio ejecutivo. Sin embargo, la semana pasada le dijeron a Trump, la Cámara de Representantes y a la administración Biden que estuvieran preparados para abordar preguntas sobre si la corte puede siquiera decidir un caso como este, además de los argumentos que las partes ya estén preparadas para hacer.

Cuatro colecciones de registros de la Casa Blanca de Trump que han sido revisados ​​por los Archivos Nacionales están listas para ser enviados al comité de la Cámara si Trump finalmente pierde la apelación. Los testigos citados por la Cámara, incluyendo a Meadows, han utilizado este caso judicial como un “escudo” para evitar testificar.

Actualmente, el tribunal de apelaciones ha suspendido temporalmente que los Archivos Nacionales puedan publicar los registros que Trump impugna, a la espera de que se emita otra orden.

*Con información de CNN