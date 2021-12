Nuevo programa permite que estudiantes sin hogar viviendo en sus autos duerman seguros

(NOTICIAS YA).-Un colegio comunitario de California lanza un programa único en su tipo, que permite a los estudiantes sin hogar pasar la noche en sus autos de manera segura.

El programa piloto “Safe Parking” es para estudiantes inscritos en Long Beach City College, en el condado de Los Ángeles, que les permite dormir dentro de sus vehículos durante la noche en el estacionamiento del Pacific Coast Campus.

El lote será monitoreado por seguridad y estará abierto siete noches a la semana entre las 10 p.m. y 7 a.m. Los estudiantes tendrán acceso a Wi-Fi, baños y tendrán acceso a duchas en el campus de la Costa del Pacífico de 6 a.m. a 8 a.m. todos los días.

"Nuestro objetivo para este programa es que sirva como un camino hacia la estabilidad de la vivienda para nuestros estudiantes", dijo el presidente de la Junta de Fideicomisarios de LBCCD, Uduak-Joe Ntuk. "De lo contrario, estos estudiantes tendrían que preocuparse todas las noches por el robo de sus vehículos, tratando de que no los vean o molesten, y que la policía no los llame, todo mientras se mantienen al día con sus trabajos de clase. Podría ser una situación agotadora que hace es más difícil salir adelante".

Los estudiantes deben ser independientes, sin parejas o hijos durmiendo dentro el vehículo con ellos. Se permiten animales de servicio y de apoyo emocional si se proporciona la documentación adecuada.

Los estudiantes que participan en el programa también serán asistidos por el personal con el fin de encontrar una vivienda más estable y a largo plazo.

"La desafortunada verdad es que LBCC tiene cerca de 70 estudiantes que duermen en sus autos cada noche, posiblemente más", dijo el superintendente-presidente interino del Distrito de Colegios Comunitarios de Long Beach (LBCCD), Dr. Mike Muñoz.

El programa está programado para durar hasta el 30 de junio de 2022.

Para más información visita: www.safeparkingla.org/