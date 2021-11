¿Quién es Parag Agrawal, el nuevo CEO de Twitter?

(NOTICIAS YA).-Parag Agrawal, hasta hace unas horas el director de tecnología de Twitter, es el nuevo CEO de la red social, que este lunes confirmó la salida de Jack Dorsey como director ejecutivo de la compañía.

"He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está preparada para dejar atrás a sus fundadores. Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda. Su trabajo en los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar", dijo Dorsey en un comunicado.

¿Quién es Parag Agrawal?

Agrawa, de 37 años, tiene un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford y se graduó de la licenciatura en Ciencias de la Computación e Ingeniería del Instituto Indio de Tecnología de Bombay, según consta en su biografía en el blog de Twitter.

“Me uní a esta empresa hace 10 años, cuando había menos de 1.000 empleados. Esos días me parecen ayer”, dijo el programador en un correo electrónico dirigido a sus empleados donde se mostró “energizado por las oportunidades que se avecinan”.

En su labor como director de tecnología, Agrawal lideró el trabajo para mejorar la velocidad del desarrollo mientras avanzaban con las funciones de aprendizaje automático e inteligencia artificial en la compañía, explica Twitter.

"Ha sido mi elección durante algún tiempo, dado lo profundamente que comprende la empresa y sus necesidades", escribió Dorsey sobre Agrawal. “Parag ha estado detrás de todas las decisiones críticas que ayudaron a cambiar esta empresa. Es curioso, inquisitivo, racional, creativo, exigente, consciente de sí mismo y humilde”.

Agrawal, quien antes trabajó en empresas de tecnología como AT&T, Microsoft y Yahoo, señaló la importancia que tiene Twitter en la actualidad.

“El mundo nos está mirando ahora mismo, incluso más que antes. Mucha gente tendrá diferentes puntos de vista y opiniones sobre las noticias de hoy. Es porque se preocupan por Twitter y nuestro futuro, y es una señal de que el trabajo que hacemos aquí es importante. ¡Demostremos al mundo todo el potencial de Twitter!”

Parag compartió en Twitter la nota que envió a la empresa ante el anuncio de su ascenso:

"Profunda gratitud por @Jacobo y todo nuestro equipo, y mucha ilusión por el futuro. Aquí está la nota que envié a la empresa. Gracias a todos por su confianza y apoyo Blue heart."

