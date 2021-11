SE BUSCA: Autoridades piden ayuda para localizar a adolescente de Florida

(NOTICIAS YA).- Una alerta de niño desaparecido ha sido emitida para una adolescente de Hudson, Florida, de quien se perdió el rastro este lunes. La policía y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida han publicado la foto de la joven para poder localizarla.

Bella Sarka, de 17 años, fue vista por última vez la tarde de este 29 de noviembre cerca de las 6:00 p.m. en la cuadra 12000 de Pony Lane en Hudson, condado Pasco.

Bella tiene ojos azules, cabello marrón, mide 5 pies de alto y pesa unas 95 libras. Además tiene un aro negro en su fosa nasal derecha.

Fla. MISSING CHILD Alert for 17yo W/F Bella Sarka, 5', 95 lbs, brown hair/blue eyes, last seen Pony Lane, Hudson; green USF hoodie, black pants w red stripe & black slides. Black nose ring on right nostril. Contact Pasco SO at 727-847-5878 or 911. #FLMissingChild pic.twitter.com/EE3orG486y

— FDLE (@fdlepio) November 30, 2021