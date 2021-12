Colorado expande el acceso al tratamiento de anticuerpos monoclonales

(NOTICIAS YA).- Funcionarios del Departamento de Salud Pública de Colorado anunciaron este martes que se ha registrado un leve descenso en los nuevos contagios de COVID-19, aunque dejaron claro que deberán pasar algunas semanas para detectar si las reuniones por el Día de Acción de Gracias generaron brotes.

Actualmente, el sistema hospitalario continúa en alerta. De acuerdo a la base de datos de CDPHE, 94% de las camas de cuidados intensivos están siendo utilizadas.

Los datos además pronostican que durante la próxima semana 43% de los centros de atención médica podría registrar una escasez de empleados.

