Detectan en California el primer caso de la nueva variante Ómicron en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Una persona en California se convirtió en la primera en Estados Unidos en tener un caso identificado de la variante Ómicron de COVID-19, de acuerdo a las autoridades sanitarias del estado.

De acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se trata de una persona completamente vacunada que habría vuelto de Sudáfrica al área de San Francisco el 22 de noviembre.

Como medida de prevención, la administración de Biden tomó medidas a fines del mes pasado para restringir los viajes desde el sur de África, donde la variante se identificó por primera vez y se había generalizado. También se han identificado grupos de casos en unas dos docenas de otras naciones.

.@CAPublicHealth, @SF_DPH & @UCSF have detected a case of the Omicron variant.

As we continue to learn more about Omicron, there is no reason to panic but we should remain vigilant.

We know how to protect ourselves from COVID - get vaccinated, get your booster & wear a mask.

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) December 1, 2021