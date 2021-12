Familias continúan huyendo de la violencia en México en busca de asilo en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-Un albergue de Tijuana tiene tristes historias de personas que buscaban asilo en Estados Unidos, principalmente de familias mexicanas escapando de la violencia del crimen organizado.

Tal es el caso del señor José Peña, un hombre que sobrevivió los embates del crimen organizado y ya por ser recibido en Estados Unidos para obtener asilo político, muere de forma sorpresiva.

“Él le dijo a mi mamá que ya no podía hacer nada, y lo único que hizo se desvaneció y ya no lo pudimos levantar, ya poco a poco se le fueron las fuerzas y el pulso se le fue yendo, dijo Mayra Peña Casas, hija de José Peña.

23 miembros de la familia Peña, dedicada al cultivo y exportación de aguacate en Michoacán, están ahora en un albergue en Tijuana.

Familias de Michoacán huyen hacia la frontera a causa de la violencia por los cárteles

La otra mitad de su familia, más de 20 personas ya están en Estados Unidos, la violencia y la persecución de grupos armados los desplazaron de su lugar de origen, de sus empresas y sustento de toda la vida.

“Él nos decía que no nos diéramos por vencidos, que aguantamos, porque para atrás no podíamos regresar, y que pronto íbamos a estar allá, que pronto nos íbamos a ir, pero él ya no aguanto,” agregó Mayra.

Aunque quieran, ya no pueden volver, porque la violencia sigue en Michoacán, la misma que hizo huir al señor Juan Carlos, después de sufrir dos atentados. En el primero, su hijo de 18 años recibió 8 impactos de bala y logró sobrevivir, pero del segundo atentado, donde balearon su casa él resultó lesionado pero su esposa no salió con vida.

Huyó para salvar la vida de su hijo, pero estando aquí en Tijuana recibió la noticia que su hijo mayor de 21 años también fue asesinado.

“El día de ayer todavía recibo la noticia que uno de mis hijos que se quedó en mi pueblo me lo asesinaron también y es por eso que estamos aquí, tenemos 4 meses aquí y no hemos recibido ninguna orientación, nada si nos pueden ayudar o que podemos hacer.” Dijo Juan Carlos Guzmán, desplazado por la violencia.

Ellos tampoco pueden volver, pero tampoco pueden avanzar, ya que Estados Unidos en este momento no recibe nuevas solicitudes de asilo. Con el miedo de ser alcanzados por la violencia, buscan la protección que en México no reciben.