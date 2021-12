Organización con presuntos vínculos al Cartél de Sinaloa operaba en Colorado

(NOTICIAS YA).- Un total de 21 personas han sido acusadas formalmente de cargos relacionados al tráfico de drogas. De acuerdo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos en Denver y otras agencias locales, esto fue resultado de un operativo especial de aproximadamente ocho meses.

En conferencia de prensa los efectivos revelaron que todo comenzó con la investigación de una persona identificada en documentos oficiales como Saúl Ramón Rivera Beltrán de Thornton, Colorado.

Los agentes que trabajaron más de 600 horas incautaron más de cien mil pastillas, de las cuales al menos 40 mil estarían contaminadas con fentanilo. Esta droga sería la responsable de la mayoría de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Más de 500 personas han fallecido en Colorado durante el 2021 debido a su consumo. Funcionarios no especificaron si estas muertes están relacionadas específicamente a la red criminal recientemente detenida en nuestra área.

Como resultado del operativo, también recuperaron más de 20 armas de fuego, granadas y chalecos antibalas.

Los efectivos expresaron que tras estos arrestos, ahora hay una comunidad más segura, pero que aún queda mucho trabajo por hacer.

Por su parte, el Fiscal del Distrito 18 de Colorado, John Kellner, le hizo un llamado a los líderes federales y locales para aumentar la seguridad en la frontera y hacerle cambios a las leyes de sentencias con relación a casos de drogas.

Another example of our Organized Crime Unit making a real impact.

- 110,000 pills w/ fentanyl

- 6 kilos meth

- 11 kilos cocaine

- 8 lbs heroin

- 28 firearms

- hand grenades + body armor

- 19 defendants indicted by grand jury https://t.co/voi6pzzLLo

— John Kellner (@JohnKellnerCO) December 2, 2021