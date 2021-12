Twitter eliminará imágenes de personas publicadas sin su consentimiento, anunció

(NOTICIAS YA).-Twitter actualizó su política de privacidad para que pueda eliminar imágenes de personas que han sido publicadas sin su consentimiento, dijo la compañía en una publicación de su blog Twitter Safety este martes.

Según su política actual, el gigante de las redes sociales prohíbe la publicación de información privada de las personas, incluidas direcciones, números de teléfono, documentos de identidad y registros médicos, de acuerdo con información de CNN.

Ahora, dice que ha agregado "medios privados" a la lista, porque el intercambio de dicho material podría usarse para "acosar, intimidar y revelar las identidades de las personas".

"Compartir medios personales, como imágenes o videos, puede potencialmente violar la privacidad de una persona y puede provocar daños emocionales o físicos", dijo la compañía.

"El uso indebido de los medios privados puede afectar a todos, pero puede tener un efecto desproporcionado en las mujeres, activistas, disidentes y miembros de comunidades minoritarias", agregó.

Antes de eliminar la imagen o el video, dijo Twitter, se requeriría:

Agregó que los cambios de política no se aplican cuando hay interés público en juego o en una situación de emergencia.

"Compartir imágenes es una parte importante de la experiencia de la gente en Twitter. Las personas deben tener la opción de decidir si una foto se comparte públicamente o no. Con ese fin, estamos ampliando el alcance de nuestra Política de información privada. 🧵", tuiteó la red social este martes.

Beginning today, we will not allow the sharing of private media, such as images or videos of private individuals without their consent. Publishing people's private info is also prohibited under the policy, as is threatening or incentivizing others to do so.https://t.co/7EXvXdwegG

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021