Colorado reporta primer caso de la nueva variante Ómicron del COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este jueves, 2 de diciembre de 2021, autoridades de salubridad confirmaron que Colorado se convirtió en el tercer estado de la nación en detectar la nueva variante Ómicron del COVID-19.

En otra conferencia de prensa hace 48 horas, los expertos habían dicho que era cuestión de tiempo para que se identificara la cepa, que primero fue detectada en Sudáfrica.

It’s particularly critical that Coloradans heed caution and get vaccinated, get a booster dose, wear a mask in indoor public spaces, limit large gatherings, wash their hands frequently, get tested if they have symptoms or were exposed, and practice physical distancing. pic.twitter.com/935rnphtAi

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 2, 2021