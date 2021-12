Arrestan a hispana por sospecha de trabajar como odontóloga sin licencia

(NOTICIAS YA).- Una mujer hispana ha sido acusada de trabajar como odontóloga sin la licencia necesaria para ello. Ante nuestras cámaras y en exclusiva presuntas víctimas rompieron el silencio para contar su versión de los hechos.

María Guadalupe Loyo Morales, ese es el nombre de la mujer hispana de 59 años señalada por las autoridades como sospechosa. Según los datos de la corte y el reporte de arresto, Loyo Morales se hacía pasar por odontóloga en un lugar ubicado sobre la cuadra 4500 al oeste de la calle Charleston.

Según los registros de la corte, ahora esta mujer enfrenta 8 cargos por delitos mayores en su contra. 5 por trabajar como dentista sin licencia y otros tres por realizar cirugías sin los permisos correspondientes.

Según la oficina de protección al consumidor una denuncia por un caso distinto al de la clínica fue el primer paso en este caso.

"Víctimas iniciaron una interacción con esta persona en asuntos de prácticas engañosas llamado o conocido como fraude", explicó Miriam Hickerson

Una de ellas, habló con nosotros. Explicó que debido a ser una mujer reconocida por líderes en la comunidad confió en ella.

"Me pidió que le prestara un dinero porque no alcanzaba para realizar un evento grande que hicieron. Me dijeron que me iban a pagar y no más me empezaron a dar vueltas" explicó la presunta víctima al ser entrevistada.

Tras denunciar ante la oficina de protección al consumidor, el ente comenzó las investigaciones. El resultado: el descubrimiento de las presuntas prácticas irregulares como odontóloga de Loyo. Ante esta realidad, Hickerson recuerda a la comunidad: "Que los constituyentes estén bien conscientes que declarar una queja puede traer una justicia".

Recuerde que si usted considera que ha sido víctima de una práctica irregular puede denunciarlo a la oficina de protección al consumidor enviando un correo electrónico a la dirección mhickerson@business.nv.gov