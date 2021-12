Derrame de 100 galones de combustible para aviones cerró parte de la autopista Selmon

(NOTICIAS YA).- Esta mañana se derramaron cerca de 100 galones de combustible de aviones en el conector Selmon, debido a una fuga durante el transporte, informaron las autoridades.

Según indicó el Departamento de Bomberos de Tampa, cerca de las 10:05 a.m. acudieron al conector Selmon tras el reporte de una fuga de combustible, proveniente de un camión cisterna que transportaba gasolina para aviones.

Trascendió que el conductor del vehículo notó que el combustible se escapaba de su contenedor tras una parada abrupta mientras manejaba. Por ello, se estacionó en el arcén de emergencia y llamó al 911, de acuerdo a los bomberos.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Tampa compartió un video sobre el incidente:

Tampa Fire Rescue is on scene of a hazardous material spill on the Selmon Connector. The Connector entrance ramp from the Expressway to the Selmon Connector to I-4 is closed until the spill can check mitigated. Truck route is open.#TampaBayTraffic

— Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) December 3, 2021