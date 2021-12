No hallan a padres de Ethan Crumbley, acusados de homicidio involuntario

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Michigan actualmente buscan a Jason y Jennifer Crumbley, padres de Ethan Crumbley, el joven de 15 años que llevó a cabo un tiroteo en su escuela de Michigan.

De acuerdo con el New York Post, la fiscalía consideró que los padres del menor son parcialmente responsables por el ataque armado, el cual dejó cuatro muertos y siete heridos, al no mantener sus armas de fuego fuera del alcance de Ethan y no atender su comportamiento alarmante.

Este viernes, Jason y Jennifer Crumbley recibieron cuatro cargos de homicidio involuntario cada uno, mientras que su hijo fue procesado como adulto unos días antes y acusado de varios crímenes, entre ellos terrorismo.

LEE: Padres de tirador de Michigan son acusados de homicidio involuntario

Los Crumbley habían “prometido” que se entregarían a las autoridades en caso de que se emitiera una orden de arresto en su contra, pero actualmente no es posible encontrarlos ni responden los intentos de contactarlos, destacó Detroit News.

“Nuestra última conversación con la abogada fue que ella había intentado localizarlos por teléfono y mensaje de texto, y ellos no respondieron”, declaró al respecto Mike McCabe, de la Oficina del Alguacil del Condado de Oakland.

LEE: Padres del tirador de Michigan podrían enfrentar cargos, advierte fiscal

Los Crumbley ahora son buscados por el equipo de aprehensión de fugitivos del condado. El alguacil de dicha demarcación, Michael Bouchard, les advirtió que “no podrán esconderse de la policía”.

Bouchard explicó que su departamento trabaja en coordinación con el FBI y US Marshals, y destacó que es posible que la pareja se encuentre armada.

LEE: Aumenta cifra de muertos por tiroteo escolar de Michigan, son 4 estudiantes

El alguacil admitió en entrevista que los padres del tirador no estaban siendo vigilados hasta esta madrugada y no está seguro de la última vez que la corporación estuvo al tanto de su ubicación.

Sin embargo, se mostró muy seguro de que los Crumbley serán encontrados.

“Si creen que se van a escapar, no lo harán”, dijo el alguacil a CNN.