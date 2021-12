Tom Holland y Zendaya bromean previo al estreno de "Spider-Man: No Way Home"

(NOTICIAS YA).-Tom Holland interpreta a un gran superhéroe, pero parece que su coprotagonista Zendaya está haciendo todo el trabajo pesado.

Durante una aparición en "The Graham Norton Show" esta semana, los dos actores de "Spider-Man: No Way Home" contaron una historia sobre cómo se han tenido que adaptar a su diferencia de altura al hacer acrobacias, específicamente para una escena en la que Spider-Man, papel interpretado por Holland, se supone que sostiene a MJ (Zendaya) y la balancea hacia un puente. Se suponía que Spider-Man descansaría suavemente a MJ en el puente y luego se alejaría, explicó Zendaya en el programa.

El nuevo tráiler de "Spider-Man: No Way Home" muestra un universo de problemas para Peter Parker.

Zendaya es unos centímetros más alta que Holland, como resultado, las cosas fueron un poco diferentes de lo planeado.

"Debido a nuestra diferencia de altura, si estamos en el mismo punto, aterrizaría antes que él. Obviamente, mis pies tocarían el suelo antes que él", afirmó.

A lo que Holland intervino: "Y yo soy el superhéroe. Se supone que debo lucir genial", mientras Zendaya se reía. "Y ella aterrizaba... y mis pies se balanceaban debajo de mí y luego ella me atrapaba".

El resultado final, como los dos gentilmente demostraron en el programa, hace que Zendaya se parezca más al superhéroe que Holland, sosteniendo su pierna mientras los dos aterrizan.

"En realidad fuiste muy encantador", señaló Zendaya, hablando de Holland. "Eras como 'Oh, Dios mío, gracias'".

Dejando de lado las divertidas acrobacias, "Spider-Man: No Way Home", que llegará a los cines el 17 de diciembre, ya ha sido un éxito. Los boletos para el estreno de la película sobrecargaron los sitios web el lunes.

Más películas regresan a los cines, que continúan enfrentando desafíos durante la pandemia de covid-19, la gran popularidad del superhéroe podría ayudar a los cines a terminar el año con un buen sabor de boca.