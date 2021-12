Buscan a conductor que atropelló mortalmente a ciclista y huyó en Lakeland

(NOTICIAS YA).- Autoridades piden ayuda del público para localizar al conductor de una camioneta presuntamente involucrada en atropellar mortalmente a un ciclista este domingo y además fugarse de la escena del crimen en Kathleen, condado Polk.

Designan $12 millones para servicios de salud mental de socorristas en Florida

De acuerdo a la Oficina del alguacil del condado Polk, Antonio Adam Smiley, de 36 años, se trasladaba en una bicicleta por la 1st Street NW (cerca de la Stroud Road) este domingo alrededor de las 6:13 p.m. cuando fue impactado por detrás por una camioneta Ford E350 blanca que huyó tras el accidente.

Trascendió que cuando llegó el equipo de rescate, Smiley estaba hablando y fue trasladado a un hospital con heridas que parecían no amenazar su vida. Sin embargo, Smiley murió luego de llegar al centro médico.

Capturado tras robar casi $4,000 en equipos de tiendas Lowe's en Florida, según la policía

Un testigo dijo a las autoridades que a la camioneta sospechosa de atropellar a Smiley no le funcionaba el faro derecho. Además, consideran que dicho vehículo debe tener algún daño en la parte derecha delantera por el lado del pasajero, debido al accidente.

Gracias a un video de una cámara de seguridad obtenido por la policía, se puede apreciar la camioneta que al parecer es de trabajo.

Aunque la vía fue reabierta tras estar cerrada por 5 horas, la investigación continúa.

Asimismo, quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar al 1-800-226-8477 o marcar **8477 desde su teléfono celular.

Abatida a tiros tras amenazar a un agente de Florida con una pala

Fatal Hit & Run in Kathleen. Van vs bicyclist. Occurred at 6:13PM (12/5). Van fled. Detectives are looking for an older model white Ford F350 work van with possible damage to front passenger side and no working ft/rt headlight. Please call 863-298-6200 with info. #PCSO pic.twitter.com/BcwHSuch80

— Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) December 6, 2021