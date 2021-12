Snapdragron: Nuevo nombre del estadio de la universidad SDSU

(NOTICIAS YA).-Representantes de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU, por sus siglas en inglés,) anunciaron este lunes el nuevo nombre del estadio en Mission Valley donde se jugará futbol americano, Snapdragon Stadium.

Snapdragon es el nombre de una línea de procesadores desarrollados por Qualcomm, con sede en San Diego.

Comienza la construcción del nuevo SDSU Mission Valley

Los funcionarios escolares dicen que Qualcomm, la compañía que proporciona tecnología inalámbrica, ha firmado un acuerdo de 15 años y $45 millones con la universidad. El siguiente paso es que el acuerdo vaya a la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de California para su aprobación formal, dijo SDSU.

Welcome to Snapdragon Stadium. See you soon San Diego 🏟️ pic.twitter.com/9oqKYEdbWz

— Snapdragon Stadium (@SnapdragonStdm) December 6, 2021