Top 20: Los Mejores Discos Del 2021

Si se toca de forma correcta, el 2021 podría sonar como ese año en el que logramos dejar atrás el miedo y el atrincheramiento. Un año que suena a reconexión, casi como si los dioses supieran que necesitábamos un chispazo extra para crear algunos de los mejores trabajos en años.

La gente dice que el álbum está muerto. Nosotros decimos que no están escuchando. Las playlists se vuelven emocionantes de nuevo, los LP's se sienten completamente transformados y, cuando finalmente creíamos que los discos no tendrían un resurgimiento, comenzamos a producir materiales de larga duración. Nunca había habido un mejor momento para escapar volando por los audífonos.

La música del 2021 ha puesto la banda sonora a tensiones y celebraciones por igual, con artistas llevándonos a mundos sónicos que nos ayudan a trascender en el nuestro. Los mejores discos lanzados este año exploraron la angustia, la obsesión, la salvación, la familia y el aislamiento; a veces exploraron la exploración misma. A medida que la música en vivo comienza a regresar cautelosamente a los escenarios, algunos artistas reflejaron su año de retiro a través del minimalismo de la composición.

Es por eso que nos dimos a la tarea de concentrar aquí los mejores materiales discográficos, que marcaron un año tan especial e inédito como lo fue el 2021.

Los Mejores Discos del 2021:

20 - K.O. (2021) - Danna Paola:

Elegido por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far); Danna Paola demuestra con este disco que gracias a su extraordinaria voz, talento y pasión, su música no tiene fronteras. La cantante mexicana dice que la forma en que están organizados los 11 temas del álbum, incluyendo 'Friend De Semana' con Luisa Sonza y Aitana, y 'No Bailes Sola' en colaboración con Sebastián Yatra, es el orden exacto en que todo iba ocurriendo en su vida.

19- Origen (2021) - Juanes:

Después de experimentar con ritmos urbanos y dance, Juanes volvió a lo básico con ganas de tomar venganza. Origen (2021), es un homenaje a las canciones que lo definieron como artista y músico, en el que reinventa 12 temas clásicos a su estilo, basado en gran medida en guitarras eléctricas y acústicas, y en elementos retro como el órgano. Temas como 'No Tengo Dinero' de Juan Gabriel o 'Could You Be Loved' de Bob Marley dan giros inesperados.

18- Seis (2021) - Mon Laferte:

La cantautora chilena Mon Laferte liberó todas las emociones e incertidumbres que sentía mientras estaba resguardada en casa por la pandemia y sin saberlo, terminó escribiendo su sexto álbum, acertadamente titulado Seis. Los temas dolorosamente personales, que van desde las relaciones tóxicas hasta su admiración por otras mujeres, se convierten en letras vulnerables que van perfectamente de la mano con un nuevo sonido para Laferte: el regional mexicano.

17- Sonidos De Karmática Resonancia (2021) - Zoé:

Zoé regresó con un disco lleno de letras muy distintas a la de sus últimos discos y un sonido más tranquilo, pero no por eso aburrido. El sonido satisface a los fans y a los que conocen casualmente a la banda, pero es escuchándolo de principio a fin que los verdaderos fans encuentran la razón por la que este es uno de los mejores discos de la banda. Desde la experimentación, hasta la libertad en este disco no vemos a una banda preocupada por mantener su estatus como una de las mejores del país, sino a un grupo de amigos que decidió darlo todo por la música.

16- Décimo Aniversario (2021) - Gerardo Ortiz:

El cantautor regional mexicano Gerardo Ortiz celebró su décimo aniversario en la escena de la música latina con un nuevo álbum titulado acertadamente Décimo Aniversario (2021). Como siempre, Ortiz apostó por un sonido ecléctico que va desde los corridos a las rancheras melódicas, y temas reflexivos impulsados por banda, mariachi y norteño para mostrar su versatilidad como artista.

Favela dedicó su tiempo a la música durante la cuarentena, escribiendo las 13 canciones que forman parte de su tercer álbum de estudio. Las melodías al estilo de banda son una oda a sus raíces rancheras, y sus letras están dedicadas, en su mayor parte, al amor y la angustia.

14- KRACK (2021) - Lenny Tavárez:

El esperado álbum en solitario de Lenny Tavárez se lanzó este año de una forma muy particular. La idea fue lanzar el álbum en "temporadas" (un paquete de canciones cada dos meses) porque "quería que los fanáticos digirieran todos los sabores, sonidos y letras que quería incorporar". Con 14 temas, el setlist incluye colaboraciones con Nicky Jam, Rauw Alejandro, Zion & Lennox y Natanael Cano, por nombrar algunos.

13- VICE VERSA (2021) - Rauw Alejandro:

Creado entre 2020 y 2021, solo dos semanas después de que finalizara su álbum debut, Afrodisiaco (2020), VICE VERSA de Rauw Alejandro contiene solo tres canciones de reguetón y dos colaboraciones, el resto es una montaña rusa de nuevas fusiones, que incluyen electro pop, funk e incluso ritmos brasileños. El conjunto de 14 tracks que cuentan diferentes historias de amor y desamor, coloca a Rauw Alejandro en esa lista de artistas versátiles que siempre quieres volver a escuchar, además de valerse su primer número en los Top Latin Albums.

12- 42 (2021) -Sech:

42 (2021), es la última pieza discográfica de Sech, así como su diario personal, en el que convirtió sus sentimientos más profundos en canciones. Un disco en el que rinde homenaje a sus raíces afro, ya que el número 42 representa el número de la camiseta de la leyenda del beisbol Jackie Robinson, así como del relevista panameño Mariano Rivera. Incluye sonidos del dancehall y el reguetón panameño.

11- El Amor En Los Tiempos Del Perreo (2021) - Piso 21:

Como homenaje a la novela colombiana El Amor En Los Tiempos Del Cólera de Gabriel García Márquez, Piso 21 trabajó en este álbum entre giras y lo finalizó durante la pandemia. Un disco con 15 temas, que incluyen contagiosas colaboraciones con Maluma, Black Eyed Peas, Christian Nodal y Myke Towers. El grupo colombiano no deja de descansar su distinguido sonido con nuevos ritmos como la bossa nova y la tropical-ranchera.

10- Sueños De Dalí (2021) - Paloma Mami:

El álbum debut de Paloma Mami, cuenta con canciones que van desde el reguetón melódico, hasta el sonido retro subyacente del R&B, pasando por el decididamente experimental y electro funky. En muchas de las pistas Paloma Mami canta indistintamente en español e inglés, pero, a diferencia de la mayoría de los artistas que intentan hacer esto, fluye de su lengua con facilidad.

9- A Mis 20 (2021) - Natanael Cano:

Estrictamente un álbum de corridos tumbados, A Mis 20 (2021), es una ligera desviación de los recientes álbumes de trap corridos de Natanael Cano. El conjunto de 11 pistas solidifica al cantante como un contador de historias genuino, con corridos que son llamativos pero que también muestran su lado más vulnerable.

8- KG0516 (2021) - Karol G:

A pesar de la fuerte presencia de colaboraciones como Wisin, Yandel, Ozuna, Anuel, J Balvin e Ivy Queen, además de los invitados especiales Camilo y Natty Peluso, el KG0516 (2021) de Karol G, es en gran medida un disco con las suficientes pistas en solitario, para establecerla firmemente como la protagonista actual de la música urbana latina. Este álbum de canciones fuertes y melódicas destaca la versatilidad de la estrella colombiana y, más que nunca, su destreza vocal.

7- Inédito (2021) - Carin León:

Para su nuevo álbum, el cantautor mexicano Carin León tomó su género principal, el regional mexicano, fusionándolo con diferentes sonidos para un enfoque más comercial. El resultado final es Inédito (2021), un disco que muestra las influencias musicales que han inspirado su carrera; desde los corridos hasta el country y el pop.

6- Mis Manos (2021) - Camilo:

Mis Manos (2021), es uno de los trabajos más experimentales del cantante colombiano Camilo hasta el momento. Un disco de 11 temas, en donde Camilo experimenta con nuevos ritmos como la bachata, la cumbia e incluso el reguetón y que nació durante la pandemia mundial, mientras estaba en casa con su esposa, la actriz y cantante Evaluna Montaner. Un trovador moderno cuyas fusiones de pop rítmico son el lienzo de sus letras honestas que le han dado la vuelta al globo.

5- Un Canto Por México, Vol. II (2021) - Natalia Lafourcade:

Hace un año, Natalia Lafourcade lanzaba Un Canto Por México, siendo uno de los mejores regalos musicales durante los tiempos de confinamiento. Ahora, nos ha regalado una pieza discográfica, con la que podemos recordar a nuestra familia, escenas que no vivimos, lugares que no hemos visitado y un país amplio, diverso y donde siempre encontraremos amor y felicidad.

4- Dopamina (2021) - Manuel Turizo:

El segundo álbum de Turizo, Dopamina (2021), incluye colaboraciones repletas de estrellas con Maluma, Wisin & Yandel, Rauw Alejandro, Justin Quiles, Dalex, El Alfa, Myke Towers, Will.i.am. y Farruko. Para el artista colombiano, su música es la dopamina, y eso es lo que se refleja en este disco.

3- Las Leyendas Nunca Mueren (2021) - Anuel AA:

El nuevo proyecto de Anuel AA, es una serie conceptual creada para mostrar amor a las leyendas que lo inspiraron. El álbum fue creado durante ocho meses en la pandemia, trayendo un puente de hip-hop, trap y reguetón. Con Las Leyendas Nunca Mueren (2021), Anuel creó cinco portadas de álbumes que rindieron homenaje a momentos icónicos de sus leyendas favoritas personales como Michael Jordan, Kobe Bryant, Floyd Mayweather, Conor McGregor, Tupac, Pablo Escobar entre otros.

2- Dios Los Cría (2021) - Andrés Calamaro:

Dios Los Cría (2021), es simplemente música exquisita para los oídos. En este álbum, que rinde homenaje a un término de uso común en español que significa "Dios los críe", el ícono del rock argentino replantea algunos de sus grandes éxitos para reintroducirlos a una nueva generación de artistas y fanáticos.

1- El Madrileño (2021) - C. Tangana:

El español C. Tangana, se hizo un nombre como rapero hardcore y lírico, apelando al sonido mainstream para las masas, coescribiendo con Rosalía y escalando una a una las listas de éxitos en España. Aunque le hubiera sido más cómodo continuar por el rumbo del rap, Tangana decidió rendir un homenaje a su natal Madrid, profundizando en su música y haciendo una retrospectiva en su persona. El madrileño rapea, acompañado por guitarras tradicionales españolas, que son entrelazadas con loops electrónicos y las palmas de los presentes.