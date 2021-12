Arrestan a menor de 14 años tras difundir amenazas contra estudiantes de Preparatoria San Benito

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Hollister dio a conocer que recibió un informe que un estudiante de la Preparatoria San Benito, hizo amenazas a través de las redes sociales para dañar a sus compañeros.

La investigación llevó al arresto de un alumno de 14 años en su casa antes del comienzo de las clases.

Los mensajes incluían un plan específico sobre cómo y cuándo el estudiante tenía la intención de llevar a cabo un ataque a los alumnos.

Sin embargo, en el transcurso de la investigación, no se reveló una amenaza creíble.

Un agente se comunicó con el Oficial de Recursos Escolares quien llegó temprano esta mañana para identificar al sospechoso y localizar su casa.

El personal de la escuela colaboró durante toda la investigación.

Aproximadamente a las 6:40 a.m. del martes, los oficiales hablaron con los padres del menor, quienes cooperaron y permitieron realizar una búsqueda en la casa. No se localizaron armas y no se descubrió acceso a ellas.

El estudiante fue detenido en la residencia y acusado de realizar amenazas terroristas.