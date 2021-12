Casi linchan a pedófilo que enganchó a una niña por medio de Free Fire

(NOTICIAS YA).- Un hombre casi fue linchado en un parque de Perú en donde creía que tendría una “cita” con una niña a la que enganchó por medio de un videojuego y luego contactó por WhatsApp para enviarle imágenes explícitas, sin imaginar que en realidad estaba hablando con su mamá.

Videos que circulan en redes sociales, muestran los momentos en que el presunto pedófilo terminó acorralado, desnudo y golpeado entre varios hombres de la comunidad, a quienes la familia de la víctima pidieron ayuda.

El hombre fue identificado como Pedro Luis Jaime Araujo, de 42 años, quien contactó inicialmente a la niña de 13 años por medio del juego “Free Fire” haciéndose pasar por un adolescente de 14 años.

“Por el Free Fire la capta, se ha hecho su amiguito y le dice que le dé su WhatsApp. Ella como pensaba que tenía 12 o 14 años, lo acepta normal. Al principio todo era bonito, juegos, todo. Pero cuando después le envió una foto del dorso, se asustó”, relató la abuela de la menor a un medio local, de acuerdo con El Diario.

Tras verse sorprendida con las fotografías del hombre, la niña se lo contó inmediatamente a su madre y gracias a esa confianza su familia pudo intervenir antes de que fuera víctima de un delito sexual más grave.

La madre y la abuela idearon un plan para intentar detener a este depredador sexual y decidieron continuar con el intercambio de mensajes haciéndose pasar por la niña.

La comunicación continuó durante varios días, en los que el hombre envió imágenes sexuales explícitas a quien creía era una niña, hasta que finalmente acordaron verse en persona.

“Obviamente que la que coge el teléfono ya no es mi nieta, sino mi hija, la madre. Ella le comienza a seguir el juego. Cuando él le dice ‘me muero por verte, quiero que seas mi mujercita’. Entonces le dice, ‘porque no vienes hoy día, mi mamá se ha ido de viaje, no viene hasta mañana’”, detalló la abuela de la pequeña.

Ambas mujeres le hicieron creer al hombre que se encontrarían en un parque, ubicado en el distrito de Comas, en Lima, pero cuando llegó ya lo esperaban familiares y vecinos.

Afortunadamente para el sospechoso, en ese mismo momento se acercó una patrulla y la familia alertó de la situación a los policías, quienes lo detuvieron y salvaron de los golpes que le propinaron los vecinos.

El hombre fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Deprincri) en la comisaría de Santa Isabel, en donde solo se limitó a decir “no sé, no lo entiendo” al ser cuestionado sobre los motivos que tuvo para acercarse a la menor.

Tras el arresto, trascendió que el hombre está casado y tiene un hijo menor de 2 años. Según los reportes, la esposa contactó a la familia para pedirle que retiraran los cargos, pero se han negado pensando en que con ello no solo salvaron a su hija sino a otras posibles víctimas.