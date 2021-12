Jack in the Box comprará los restaurantes Del Taco con contrato millonario

(NOTICIAS YA).-El gigante de comida rápida Jack in the Box, con sede en San Diego, anunció este lunes un acuerdo para comprar una importante cadena de comida mexicana con sede en Lake Forest.

Se espera que el acuerdo de 575 millones de dólares para que Jack in the Box, con sede en San Diego, adquiera a su rival, Del Taco, se finalice a principios de 2022.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Del Taco, una marca querida y probada ganadora regional, a la familia Jack in the Box”, dijo Darin Harris, director ejecutivo de Jack in the Box, en un comunicado. “Esta es una combinación natural de dos marcas desafiantes de ideas afines con excelentes oportunidades de crecimiento. Juntos, Jack in the Box y Del Taco se beneficiarán de un modelo financiero más sólido, ganando una mayor escala para invertir en capacidades digitales y tecnológicas y crecimiento de unidades para ambas marcas.

Welcome to the Jack fam, @DelTaco! We are excited for our future with you all. https://t.co/rFSKmqQd4c — Jack in the Box (@JackBox) December 6, 2021

Esto llevaría a la compañía a operar más de 2,800 restaurantes en 25 estados, según un comunicado de prensa del lunes.

“Del Taco tiene una base de huéspedes leales y apasionados y un modelo operativo sólido, y creemos que podemos aprovechar nuestra infraestructura, experimentar la refranquiciación y la estrategia de desarrollo para respaldar los planes de crecimiento de Del Taco y expandir la huella de Del Taco”, dijo Jack in the Box CEO Darin Harris.

Las acciones de Del Taco Restaurants subieron un 66% después de que se hicieran públicas las noticias de la fusión, según The Associated Press. Del Taco vende hamburguesas y papas fritas, así como su comida típica mexicana de burritos, tacos, nachos y más.

Jack in the Box es una cadena de hamburguesas con sede en California. Anteriormente, la empresa compró y vendió otra cadena mexicana, Qdoba.