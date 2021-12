LatinX: Los problemas políticos por el uso del término

(POLÍTICA YA). – Rubén Gallego, representante demócrata de Arizona criticó a los miembros de su partido que utilizan el término "Latinx" para referirse a la comunidad hispana.

"Para ser claros, a mi oficina no se le permite usar ‘Latinx’ en las comunicaciones oficiales. Cuando los políticos latinos usan el término es principalmente para apaciguar a los progresistas ricos blancos que piensan que ese es el término que usamos", escribió Gallego este lunes en Twitter.

"Es un círculo vicioso de sesgo de confirmación", agregó el legislador,

To be clear my office is not allowed to use “Latinx” in official communications.

When Latino politicos use the term it is largely to appease white rich progressives who think that is the term we use. It is a vicious circle of confirmation bias. https://t.co/kMty6q7UQn

— Ruben Gallego (@RubenGallego) December 6, 2021