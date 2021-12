Pronóstico de lluvias para el condado de San Diego y Tijuana

(NOTICIAS YA).-Se esperan lluvias para el condado de San Diego y Tijuana este martes y posiblemente el jueves, de acuerdo a los meteorólogos.

Las lluvias se prolongarán hasta la 1 de la tarde, pero se acumulará muy poca lluvia, y algunas áreas del condado recibirán hasta una décima de pulgada.

El jueves, el condado de San Diego puede ver más lluvias dispersas, con posibilidades de que continúen periódicamente hasta el viernes por la mañana.

945 AM Radar Update: Areas of light rain will continue to move south across the southern Inland Empire and through San Diego County into the early afternoon. Dry conditions expected Wednesday, with more chances of rain Thursday. #CAwx pic.twitter.com/u8pWYRf2sG

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 7, 2021