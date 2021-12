Rescatan a 42 cachorros de una de las 'peores' perreras de Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-La Sociedad Protectora de Animales de Missouri (HSMO, por sus siglas en inglés) rescató a más de 40 cachorros de una de las peores perreras de animales de Estados Unidos.

La HSMO dijo que 42 perros fueron rescatados de Cedarcrest Kennel en el condado de Douglas, Missouri, dijo en un comunicado según información publicada por KSDK, afiliada de NBC.

De acuerdo con la organización, Cedarcrest Kennel, ya figuraba en la lista nacional "Horrible 100" de la Sociedad Protectora de Animales, que clasifica a los peores criadores de perros del país.

La Sociedad detalló que decenas de perros y cachorros, de tan solo unos días de nacidos, fueron rescatados de dicha perrera y fueron llevados de regreso a la ubicación de la Sociedad Protectora de Animales en St. Louis para recibir tratamiento.

La HSMO tuiteó sobre el rescate este lunes:

"Nuestro Grupo de Trabajo sobre Crueldad Animal está de camino a casa con 42 perros y cachorros recuperados de un criador deficiente en el condado de Douglas que ha sido citado repetidamente por violaciones. Hoy fueron cerrados para siempre. Pronto tendremos más información. ¡Esta es una GRAN victoria para estos cachorros!"

