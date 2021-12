Ya está disponible 'Cada Quien' de Grupo Firme y Maluma

Llegó el momento que todos los seguidores de Grupo Firme y Maluma estaban esperando, pues su colaboración 'Cada Quien' se estrenó oficialmente hace unas horas.

Cómo ya se había adelantado, este 7 de diciembre a las 12 p.m., hora del centro de México, el cantante colombiano y la agrupación tijuanense dieron a conocer la melodía de este corrido.

Además de la canción, Maluma y Grupo Firme dieron a conocer el nuevo video musical en el canal oficial de YouTube de la banda tijuanense.

“Dejen de meterse donde ya no les importa piensen dos veces antes de abrir la boca, cada quien que haga nomás lo que le toca y menos bronca. Amigo, como hablan mal hasta de su familia y no me imagino de lo que dicen de la mía pero a mi se me resbala lo que digan de mi vida”, interpretan Eduin Caz y la superestrella urbana Maluma.

Esta colaboración es una de las más exitosas de Grupo Firme pues en tan solo una hora rebasaron las 800 mil reproducciones y de seguir así, podría convertirse en una de las canciones más reproducidas de la banda de Tijuana.

Cabe recordar que como lo había adelantado Eduin Caz, esta es la primera colaboración de dos que ya grabaron y que podremos escuchar en un futuro no tan lejano.