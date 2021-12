Arrestan a hombre tras prender fuego a árbol de Navidad en sede de Fox News

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado durante las primeras horas de este miércoles como sospechoso de prenderle fuego a un enorme árbol de Navidad afuera del edificio News Corp en Nueva York, que aloja la sede de Fox News.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que poco después de la medianoche, personal de seguridad de la cadena de noticias en el edificio vio a un hombre trepando el árbol navideño.

El árbol de Navidad está ubicado en Sixth Avenue y 48th Street, en el corazón de Midtown, justo frente al edificio que alberga las oficinas de Fox News, Wall Street Journal y New York Post.

Los primeros agentes que llegaron a la escena encontraron el símbolo navideño consumiéndose por el fuego y vieron a un hombre salir corriendo del lugar, a quien pronto detuvieron para determinar qué se trataba del sospechoso.

#BREAKING : The Fox News Christmas Tree is on fire in NYC pic.twitter.com/xfWdFgdQIS

Los bomberos de la ciudad también respondieron a la emergencia y lograron extinguir las llamas que dejaron severos daños en el árbol de 50 pies. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Tamanaha enfrenta una serie de cargos, entre los que se incluyen travesuras criminales, peligro imprudente, incendio premeditado, molestia criminal, poner en peligro a otros, manipulación criminal y conducta desordenada, según cita WFLA.

A man was arrested early Wednesday on suspicion that he set on fire a 50-foot-tall Christmas tree outside the Fox News headquarters in midtown Manhattan, the New York Police Department said. https://t.co/JBqAgDYJSj pic.twitter.com/EesZ7AAQUb

— Newsmax (@newsmax) December 8, 2021